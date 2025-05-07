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Karşıyaka Voleybol, Duygu Üçdağ ve Eda Özyılmaz ile yollarını ayırdı

Karşıyaka Voleybol, Duygu Üçdağ ve Eda Özyılmaz ile yollarını ayırdı
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Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması doğrultusunda Duygu Üçdağ ve Eda Özyılmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyunculara emekleri için teşekkür etti.

Karşıyaka Voleybol, Duygu Üçdağ ve Eda Özyılmaz ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco, İlarya Zararsız, Dilara Gedikoğlu, İklimya Demir ve Miray Gözübüyük'a veda eden İzmir ekibi, şimdi de Duygu Üçdağ ve Eda Özyılmaz ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, ""Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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