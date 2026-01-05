Karşıyaka'ya potada rakiplerden kötü haber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Tofaş'ı yenerek düşme hattından kurtulma umutlarını artırdı ancak rakiplerinin galibiyeti buruk sevinç yaşattı. Diğer yandan Manisa Basket, Galatasaray'ı yenerek ligdeki 4. galibiyetine ulaştı.
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde cuma günü Tofaş'ı uzatmada yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Karşıyaka rakiplerinin de kazanmasıyla buruk sevinç yaşadı. Ligde 5 maçtır üst üste yenilen Manisa Basket evinde Galatasaray'ı 86-75 mağlup ederek 4 galibiyete ulaştı. 14 maçta 3 galibiyeti bulunan Kaf-Kaf, rakibinin altında düşme hattında kaldı. Merkezefendi Belediyesi Basket de 4 haftalık galibiyet hasreti sonrası evinde düşme potasında yer alan Büyükçekmece'yi yenerek galibiyet sayısını 5 yaptı. Haftayı düşme hattında bitirmesine rağmen son dönemde yeni transferlerinin performansı ve Antrenör Candost Volkan yönetiminde yaptığı çıkışla ligde kalma umutlarını artıran Karşıyaka ilk yarıyı cumartesi günü Bursaspor deplasmanıyla noktalayacak.