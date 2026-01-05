Haberler

Karşıyaka'ya potada rakiplerden kötü haber

Karşıyaka'ya potada rakiplerden kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Tofaş'ı yenerek düşme hattından kurtulma umutlarını artırdı ancak rakiplerinin galibiyeti buruk sevinç yaşattı. Diğer yandan Manisa Basket, Galatasaray'ı yenerek ligdeki 4. galibiyetine ulaştı.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde cuma günü Tofaş'ı uzatmada yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Karşıyaka rakiplerinin de kazanmasıyla buruk sevinç yaşadı. Ligde 5 maçtır üst üste yenilen Manisa Basket evinde Galatasaray'ı 86-75 mağlup ederek 4 galibiyete ulaştı. 14 maçta 3 galibiyeti bulunan Kaf-Kaf, rakibinin altında düşme hattında kaldı. Merkezefendi Belediyesi Basket de 4 haftalık galibiyet hasreti sonrası evinde düşme potasında yer alan Büyükçekmece'yi yenerek galibiyet sayısını 5 yaptı. Haftayı düşme hattında bitirmesine rağmen son dönemde yeni transferlerinin performansı ve Antrenör Candost Volkan yönetiminde yaptığı çıkışla ligde kalma umutlarını artıran Karşıyaka ilk yarıyı cumartesi günü Bursaspor deplasmanıyla noktalayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Bedelli askerlik ücretine zam! İşte yeni rakam

Bedelli askerlik ücretine zam! Yeni rakam cep yakacak
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı

Dev balığa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu

Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu