Karşıyaka, Türk Telekom ile kritik maça çıkıyor

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçta yalnız 1 galibiyet alan, son 4 maçını kaybederek düşme hattından çıkamayan Karşıyaka yarın Türk Telekom'la Ankara'da yükselişe geçme hedefiyle rakip olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Geçen hafta Tarrant'la yollarını ayıran Kaf-Kaf, Telekom deplasmanı öncesi Samet Geyik'in rahatsızlığıyla da sarsıldı. Antrenman esnasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan oyuncunun yapılan kontrollerin ardından apandisit ameliyatı geçirdiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor