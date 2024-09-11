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Karşıyaka, TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda şampiyon oldu

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Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle düzenlenen Nirvana Basketball Weeks kapsamındaki turnuva Antalya'da gerçekleştirildi. Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Karşıyaka şampiyon oldu.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) desteğiyle "Nirvana Basketball Weeks" kapsamında düzenlenen turnuva Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Otel bünyesindeki Cosmos Sports Center'da gerçekleştirildi.

Anadolu Efes, Galatasaray ve Karşıyaka'nın katıldığı turnuvanın son maçı Karşıyaka ve Galatasaray arasında oynandı.

Müsabakanın ilk periyodu Karşıyaka'nın 19-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada devreye 41-38 üstün giren Karşıyaka, üçüncü periyodu 66-51, maçı da 83-71 kazandı.

İzmir ekibi, bu skorla turnuvanın ilk sırasında yer aldı. Anadolu Efes ikinci, Galatasaray ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Basketbol Karşıyaka antalya Türkiye Güncel Spor

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