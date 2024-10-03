Karşıyaka, Tenerife'ye Yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne Kötü Başladı

BASKETBOLDA bu sezon 26 yıllık isim sponsorunu sürpriz bir şekilde kaybetmesine rağmen Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çok iddialı bir kadro oluşturarak hazırlık maçlarında Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray gibi güçlü rakiplerini yenen Karşıyaka, ilk resmi sınavında Tenerife engeline takıldı. Bu yıl final hedeflediği Şampiyorlar Ligi'nde üst üste 5'inci, toplamda 7'nci kez sahne alan Karşıyaka, C Grubu'ndaki ilk sınavında ligin son finalisti olan İspanyol temsilcisi Tenerife'ye evinde 87-76 yenilmekten kurtulamadı. Maçta özellikle ikinci periyodun son 5 dakikasında çok kötü bir performans sergileyen Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, devrenin son 4 dakika 29 saniyesine 7 sayı farkla önde girip, Tenerife Antrenörü Txus Vidorreta iki teknik faulle atıldıktan sonra rakibin 15 sayısına yalnız 1 sayıyla yanıt verince soyunma odasına 46-39 yenik girdi.

6 MAÇTA 5'İNCİ KEZ YENİLDİ

İkinci yarıdaki çabası maçı kazanmaya yetmeyen Karşıyaka, grup liderliği için ilk haftada büyük avantaj kaybetti. Karşıyaka, İspanyol ekibi Tenerife'le oynadığı 6'ncı maçta 5'inci yenilgisini aldı. Aynı ligde 2021-2022 sezonunda Play-In'de karşılaştığı rakibine İspanya'daki ilk maçı 76-69 kaybettikten sonra rövanşı 88-80 kazanıp seriyi uzatan İzmir temsilcisi, son sınavı 74-71 kaybederek elendi. Tenerife'e geçen sezon son 16 turunda evinde uzatmada 106-97 yenilen İzmir ekibi rövanşı da 88-79 kaybetti. Gruptan lider çıkan Tenerife, ardından Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp kupayı aynı ülkeden Unicaja Malaga'ya kaptırdı. İzmir temsilcisi, gruptaki ikinci maçında 15 Ekim'de ilk hafta Kolossos'u 84-54 yenen Saint Quentin'i ağırlayacak.

UFUK SARICA: BAŞLANGIÇLAR HEP ZOR

Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Tenerife mağlubiyetinin ardından, zor bir maçı kaybettiklerini söyledi. Sarıca, "Zor bir maçtı, başlangıçlar hep zor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Senelerdir beraber oynuyorlar, iyi oyuncuları ve iyi bir koçları var. Onlara ve organizasyonlarına saygı duyuyorum. İlk yanının bir bölümünde aslında iyi oynadık ve 7 sayı öne de geçtik ama sonrasında bir anda herkes durdu ve hücumda paylaşımı unuttuk. Sadece 8 asist yapmışız. Bu bizim tarzımız değildi ve bu durum büyük fark yarattı. İkinci yarıda rakibimizi yakalamaya çalıştık ve aslında yakaladık da. Ancak burada yine bireysellik ön plana çıktı ve hatalar da yapınca bu kadar organize bir takımı yakalamak kolay olmadı. Bizden daha iyilerdi" açıklamasını yaptı.

NİHAT MALA 12 YIL SONRA DÖNDÜ

Tenerife maçı öncesi temmuz ayında göreve getirilen Genel Menajer Haluk Yıldırım'la yollarını karşılıklı anlaşmayla ayıran Karşıyaka, Nihat Mala'yı 12 yıl sonra yuvaya döndü. Karşıyaka'nın 1986-87 sezonunda ligde ilk kez şampiyon olan efsane oyuncularından olup kulüpte 2003 yılında basketbolu bıraktıktan sonra genel menajerlik yapan Nihat Mala, 2012 yılında yeşil-kırmızılılardan ayrıldı. Karşıyaka'nın ardından Trabzonspor ve son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor'da genel menajerliği yürüten Mala, 12 sene sonra tekrar kulübüyle aynı görev için anlaşmaya vararak Karşıyaka'ya döndü.

TARAFTARDAN 26 YILLIK SPONSORA ÇAĞRI

Karşıyaka taraftarları, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan yeni sezonun ilk resmi maçında Yaşar Ailesi'ne çağrı yaptı. Yeşil-kırmızılılar, basketbol takımının 26 yıllık isim sponsorluğundan çekilen marka için hazırladıkları özel pankartla seslerini duyurmaya çalıştı. Karşıyakalılar, bir tarafında geçen yıl hayatını kaybeden Karşıyaka Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın, diğer tarafında kızları Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ve Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı'nın yer aldığı, üzerinde, "Bir nesil Pınar'la büyüdü, bir nesil daha büyüsün" yazılı pankartla Pınar'ın kulübe desteğinin sürmesini talep etti.