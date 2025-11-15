Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür: Hem Eğitimci Hem Antrenör

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki zirve yarışı veren Karşıyaka'yı çalıştıran teknik direktör Burhanettin Basatemür, aynı zamanda 25 yıldır aktif olarak beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Türk futbolunda çoğu alt liglerden bin 24 profesyonel futbolcunun bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin yankıları sürerken, Basatemür futbolda gerçekten, 'Hoca' kimliğiyle öne çıkıyor.

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunu olan 52 yaşındaki eski futbolcu Basatemür, halen Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir ortaokulda öğretmenlik görevini sürdürüyor. Antrenman saatlerini okuldaki derslerine göre ayarlayan tecrübeli teknik adam, sabahları küçük öğrencilerine beden eğitimi dersi verip ardından yeşil sahada futbolcularının başına geçiyor.

OKULDA KEŞFETTİ, 1'İNCİ LİG'E GİTTİ

Kariyerinde 5 yıl çalıştırdığı Somaspor'u 3'üncü Lig'de şampiyon yapan, 2'nci Lig'de Menemen FK'ya geçen sezon Play-Off oynatan Burhanettin Basatemür, Karşıyaka'da da şampiyonluk yarışı verirken, eğitimci kimliğini bırakmıyor. Birçok genç ve amatör futbolcunun hayatına dokunan Basatemür'ün görev yaptığı okulda keşfettiği oyunculardan 21 yaşındaki ön libero Mert Önal, sezon başında Turgutluspor'dan 1'inci Lig ekibi Erzurumspor'a transfer oldu.

YOUTUBE'DAN İZLEYİP FUTBOLCU BULUYOR

Çalıştırdığı takımlarda amatör liglerden ve altyapıdan keşfedip profesyonel yaptığı genç futbolcuları vitrine çıkaran Burhanettin Basatemür, çoğu genç oyuncuyu video paylaşım sitesi YouTube'dan buldu. Yıllardır her hafta fırsat bulduğu amatör maçları da saha kenarından izleyen Basatemür, bazı oyuncuları da YouTube'da yayınlanan amatör lig videolarından buldu. Basatemür son yıllarda Süper Lig ve 1'inci Lig'e keşfettiği Emrecan Bulut, Mahmut Şat, Rıdvan Dönmez, Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Üzeyir Ergün gibi isimleri kazandırmıştı.