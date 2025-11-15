Haberler

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür: Hem Eğitimci Hem Antrenör

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür: Hem Eğitimci Hem Antrenör
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, aynı zamanda 25 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Genç futbolcuları keşfedip geliştirmesiyle dikkat çeken Basatemür, eğitimine ve futbola olan tutkusunu bir arada sürdürüyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki zirve yarışı veren Karşıyaka'yı çalıştıran teknik direktör Burhanettin Basatemür, aynı zamanda 25 yıldır aktif olarak beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Türk futbolunda çoğu alt liglerden bin 24 profesyonel futbolcunun bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin yankıları sürerken, Basatemür futbolda gerçekten, 'Hoca' kimliğiyle öne çıkıyor.

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunu olan 52 yaşındaki eski futbolcu Basatemür, halen Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir ortaokulda öğretmenlik görevini sürdürüyor. Antrenman saatlerini okuldaki derslerine göre ayarlayan tecrübeli teknik adam, sabahları küçük öğrencilerine beden eğitimi dersi verip ardından yeşil sahada futbolcularının başına geçiyor.

OKULDA KEŞFETTİ, 1'İNCİ LİG'E GİTTİ

Kariyerinde 5 yıl çalıştırdığı Somaspor'u 3'üncü Lig'de şampiyon yapan, 2'nci Lig'de Menemen FK'ya geçen sezon Play-Off oynatan Burhanettin Basatemür, Karşıyaka'da da şampiyonluk yarışı verirken, eğitimci kimliğini bırakmıyor. Birçok genç ve amatör futbolcunun hayatına dokunan Basatemür'ün görev yaptığı okulda keşfettiği oyunculardan 21 yaşındaki ön libero Mert Önal, sezon başında Turgutluspor'dan 1'inci Lig ekibi Erzurumspor'a transfer oldu.

YOUTUBE'DAN İZLEYİP FUTBOLCU BULUYOR

Çalıştırdığı takımlarda amatör liglerden ve altyapıdan keşfedip profesyonel yaptığı genç futbolcuları vitrine çıkaran Burhanettin Basatemür, çoğu genç oyuncuyu video paylaşım sitesi YouTube'dan buldu. Yıllardır her hafta fırsat bulduğu amatör maçları da saha kenarından izleyen Basatemür, bazı oyuncuları da YouTube'da yayınlanan amatör lig videolarından buldu. Basatemür son yıllarda Süper Lig ve 1'inci Lig'e keşfettiği Emrecan Bulut, Mahmut Şat, Rıdvan Dönmez, Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Üzeyir Ergün gibi isimleri kazandırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.