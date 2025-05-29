Karşıyaka Taraftarlarından Stadyum Temizliği

İZMİR,

İZMİR'de yıllardır yeni statlarının yapılmasını bekleyen Karşıyaka taraftarlarının stadyum projesi kapsamında yıkılıp 10 senedir atıl kalan eski İlçe Stadı'nın yabani otlar kaplayan arazisinde yapacakları temizlik çalışmalarını belediyeler üstlendi. Karşıyaka Belediyesi ve Foça Belediyesi ilçenin en merkezi yerinde otlar bürüyen stadyum arazisini yeşil-kırmızılıların talebi üzerine iş makineleriyle temizleyecek. Çevredeki vatandaşlar tarafından otopark ve karavan parkına çevrilen stat arazisindeki araçların da kaldırılacağı açıklandı. Karşıyakalılar statta temizlenecek sahanın ortasında önümüzdeki günlerde bir araya gelerek organizasyon düzenleyecek.