Karşıyaka Taraftarı ile Buluşuyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta taraftarı önüne son olarak 2 Kasım'daki Uşakspor maçında çıkan Karşıyaka cumartesi günü Denizli İdmanyurdu sınavıyla 27 gün sonra evinde sahne alacak. Uşak maçı sonrası Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına çıkan Kaf-Kaf hemen ardından futbolda bahis soruşturması sürecinde alt liglere 2 haftalık ara verilince taraftarına hasret kaldı. Bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alıp namağlup şampiyonluk yarışı veren yeşil-kırmızılı ekip cumartesi günü taraftarıyla kavuşacağı maçta kendisi gibi Play-Off hattındaki Denizli temsilcisini yenerek moral tazelemeyi planlıyor.

RAKİPLER DE ÇOK EKSİK

Karşıyaka'da ilk 11'de forma giyen 7 as futbolcu liglerdeki birçok oyuncu gibi bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası almıştı. İzmir ekibi 45'er gün ceza alan golcü Yasin, kaleci Tunay, sağ bek Harun ve stoper Hıdır'a ikinci yarının ilk haftasında yeniden kavuşacak. Denizli İdmanyurdu'nda ise 8 as futbolcu bahis soruşturmasında hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı. Grupta 24 puanla ikinci sıradaki Karşıyaka'nın lige ara verilmeden Ayvalıkgücü beraberliğiyle liderliği kaptırdığı 25 puanlı Kütahyaspor'un ise tam 12 futbolcusuna bahis cezası verildi. Yeşil-kırmızılılarda eski başkanlardan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, takıma maç öncesi moral yemeği verdi.