Haberler

Karşıyaka Taraftarı ile Buluşuyor

Karşıyaka Taraftarı ile Buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka, 27 gün aradan sonra evinde Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Ligdeki rakiplerinin eksik kadrosunu avantaja çevirmek isteyen yeşil-kırmızılı ekip, moral tazelemeye hedefliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta taraftarı önüne son olarak 2 Kasım'daki Uşakspor maçında çıkan Karşıyaka cumartesi günü Denizli İdmanyurdu sınavıyla 27 gün sonra evinde sahne alacak. Uşak maçı sonrası Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına çıkan Kaf-Kaf hemen ardından futbolda bahis soruşturması sürecinde alt liglere 2 haftalık ara verilince taraftarına hasret kaldı. Bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alıp namağlup şampiyonluk yarışı veren yeşil-kırmızılı ekip cumartesi günü taraftarıyla kavuşacağı maçta kendisi gibi Play-Off hattındaki Denizli temsilcisini yenerek moral tazelemeyi planlıyor.

RAKİPLER DE ÇOK EKSİK

Karşıyaka'da ilk 11'de forma giyen 7 as futbolcu liglerdeki birçok oyuncu gibi bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası almıştı. İzmir ekibi 45'er gün ceza alan golcü Yasin, kaleci Tunay, sağ bek Harun ve stoper Hıdır'a ikinci yarının ilk haftasında yeniden kavuşacak. Denizli İdmanyurdu'nda ise 8 as futbolcu bahis soruşturmasında hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı. Grupta 24 puanla ikinci sıradaki Karşıyaka'nın lige ara verilmeden Ayvalıkgücü beraberliğiyle liderliği kaptırdığı 25 puanlı Kütahyaspor'un ise tam 12 futbolcusuna bahis cezası verildi. Yeşil-kırmızılılarda eski başkanlardan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, takıma maç öncesi moral yemeği verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.