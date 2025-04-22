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Karşıyaka Spor Kulübü, Zühtü Işıl'ı Vefatının 40. Yılında Andı

Karşıyaka Spor Kulübü, Zühtü Işıl'ı Vefatının 40. Yılında Andı
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İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka, kurucu başkanı Zühtü Işıl'ı vefatının 40. yılında kabri başında düzenlenen törenle andı. Törene Karşıyaka Belediye Başkanı ve kulüp yöneticileri katıldı.

İZMİR'in 113 yıllık en köklü spor kulübü Karşıyaka, kurucu başkanı olan Zühtü Işıl'ı vefatının 40'ıncı yılında Örnekköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında andı. Milli mücadele kahramanlarından Zühtü Işıl'ın anma törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, divan kurulu üyeleri, yöneticiler, altyapıdan sporcular ile taraftarlar katıldı. Karşıyaka Futbol Altyapı Başkanı Ahmet Yimsek, altyapı antrenörleri ve sporcular törenin ardından 29 Ekim 2024'te ani gelişen rahatsızlığıyla hayatını hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve kulübün sembol taraftarlarından Mustafa Baykara'yı da kabirleri başında andı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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