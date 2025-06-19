Karşıyaka Spor Kulübü, Tahliye Sürecine Girdi

Karşıyaka Spor Kulübü, Tahliye Sürecine Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka Spor Kulübü, yönetim boşluğu nedeniyle kullandığı Mavişehir'deki kulüp binasını boşaltıyor. Karşıyaka Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kulübe tahliye tebligatı gönderdi.

KONGRESİNDE aday çıkmayınca haftalardır yönetimsiz kalan İzmir'in en eski temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü, kulüp binası olarak kullandığı Mavişehir'deki binadan oldu. Yeşil-kırmızılılara 2024 yılında Karşıyaka Belediyesi tarafından tahsis edilen ve geçen yıl yönetimin katkılarıyla düzenlenip kulübün idari merkezi olarak kullanılmaya başlanan bina boşaltılıyor. Karşıyaka Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesinde yeşil-kırmızılılara binanın boşaltılmasıyla ilgili tebligat gönderdiği öğrenilirken, bugün belediye ekiplerince tahliyeye başlandı. Belediyenin Sayıştay raporu nedeniyle böyle bir karar aldığı, binanın kiraya verileceği öğrenildi.

Uzun yıllar boyunca kullandığı Yalı Tesisleri'ndeki kulüp binası 2015 yılında stat projesi kapsamında yıkılınca yine Mavişehir'deki TOKİ binasına taşınan Karşıyaka ardından bu alanı kulüp müzesi yaptı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne alınan kulüp merkezi geçen yıl ise Mavişehir'deki yeni alana taşındı. Karşıyaka Belediyesi'nin yeşil-kırmızılıların kulüp idari merkezini yine kendi bünyesinde olan Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na taşımasını önerdiği öğrenildi. Karşıyaka'da yeni kulüp binası konusunda kararı 26 Haziran'daki kongrede seçilecek yönetim verecek. Karşıyaka'da daha önce kulübe gelir getirmesi için belediyeyle yapılan anlaşmayla açılan KSK Fan Zone da kapatılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu

Bakanın evi küle döndü, İsrail'den savaşı körükleyecek tehdit geldi
Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

İran'daki Türk takımının stadında tüyleri diken diken eden görüntü
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal

Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Abdullah Kavukcu'dan Osimhen sözleri: Ne yaptığımızı biliyoruz, rahat olun

Galatasaraylıların beklediği haberi verdi: Rahat olun...
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.