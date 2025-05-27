Karşıyaka Spor Kulübü Olağanüstü Kongre Sürecine Girdi

Karşıyaka Spor Kulübü Olağanüstü Kongre Sürecine Girdi
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İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka, A takımlarında yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından 4. kez olağanüstü kongre sürecine girdi. Yönetim, kulübün borç durumu ve yeniden yapılanma adımlarını masaya yatırdı.

FUTBOL, basketbol ve voleybolda A takımlar düzeyinde sezonu hayal kırıklığıyla tamamladıktan sonra 1 yıl içinde 4'üncü kez olağanüstü kongre sürecine kilitlenen İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka'da divan kurulu ve danışma kurulu kulübün mevcut durumunu masaya yatırdı. Perşembe günü düzenlenecek genel kurul öncesi başkan adayı çıkmadığı için seçimin ertelenmesi beklenen Yeşil-kırmızılılarda Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, eski başkanlardan Cenk Karace, AK Parti Eski İl Başkanı ve İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Mustafa Karabağlı, Halil Zeki Osma gibi isimler kulübün durumunu görüştü. Eski başkanlardan Azat Yeşil ise şehir dışında olduğu için toplantıya katılamadı.

Toplantıda Karşıyaka'nın yeniden yapılanması ve kuruluş ayarlarına dönmesi için atılması gereken adımların konuşulduğu öğrenildi. Kulübün mevcut borç durumu, yönetici alacakları, şirketleşme çalışmaları, 6 bine ulaşan ancak çoğunluğunun aidat ödemeyip kongrelere katılmadığı üyelikler gibi konuların görüşüldüğü belirtildi. Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımı 1 yıldır sponsorsuz kalan Karşıyaka'da Yaşar Ailesi'nin ana sponsorluğa dönmeme kararı sonrası camia olarak yeni sponsor görüşmeleri yapılması da gündeme geldi. Karşıyaka camiası henüz aday çıkmadığı için haziran ayı içinde yeniden toplanması beklenen genel kurula kadar güçlü bir yönetim listesi oluşturmaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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