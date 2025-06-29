Karşıyaka Spor Kulübü'nden Yaşar Ailesi'ne Çağrı

Karşıyaka Spor Kulübü'nden Yaşar Ailesi'ne Çağrı
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Karşıyaka Spor Kulübü, eski sponsorları Yaşar Ailesi'ne kırgınlıkları sona erdirme çağrısında bulundu. Tribünlerin destek çağrısına karşılık bekleniyor.

TARİHİ borç yükü yüzünden kongrelerinde başkan adayı bulamayıp iki kez kayyuma gitme tehlikesinin önüne son anda geçebilen Karşıyaka Spor Kulübü'nde genç taraftarlar, geçen yıl Süper Lig'deki basketbol takımının 26 senelik isim sponsorluğundan ayrılan Yaşar Ailesi'ne çağrı yaptı. Ana sponsorunu kaybettikten sonra 1 yıldır sponsor bulamayan Karşıyaka basketbolda geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtulup yeni sezon öncesi de belirsizliğe gömülürken, Üniversiteli Karşıyakalılar Birliği, Yaşar Ailesi'nden kırgınlıkların son bulmasını istedi. Kaf-Kaf'ta basketbol takımının sponsorsuz kalması mali olarak tüm kulübü ve yönetimleri etkilerken, genç Karşıyakalılar, Yaşar Ailesine, "Karşıyaka sizinle Yaşar" dedi. Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın 60 yılı aşkın süre karşılıksız destek olduğu yeşil-kırmızılılarda Üniversiteli Karşıyakalılar Birliği'nin çağrısında şu ifadeler yer aldı:

"Bu zor günlerde Karşıyaka'mızın tarihinde büyük bir yeri olan Yaşar Ailesi'ne çağrımızdır; Geçtiğimiz sezon kamuoyunun da yakından takip ettiği bir süreç sonunda üzülerek sizlerden ayrıldık. Ancak bugün hem camiamız hem de futbol kulübümüz için yeni bir sayfa açma zamanı olduğuna inanıyoruz. Yeni yönetimimiz ve yeni anlayışımızla gelin kırgınlıkları bir kenara bırakalım. En doğru yol şimdiye dek koşulsuz desteğini esirgemeyen sizleri Karşıyaka tribünlerinin gurur dolu günlerinde olduğu gibi yeniden yanımızda görmektir. Ebediyete uğurladığımız büyüklerimizin emanetine sahip çıkmak, yeni nesil Karşıyakalıları gururla yetiştirmek ve Pınar Karşıyaka adını tekrar Avrupa'da yankılatmak için geçmişe sünger çekerek Yaşar Ailesi'ni Karşıyaka'nın en büyük markası olarak yeniden yanımızda görmek istiyoruz. Bir nesil Pınar Karşıyaka ile büyüdü, bir nesil daha Pınar Karşıyaka'yla büyüsün. Selçuk Baba'mızın emanetine hep birlikte sahip çıkalım. Karşıyaka sizinle yaşar"

VERGİ TAKSİDİNDE SON GÜN

Karşıyaka'da kulübün kayyuma gitmemesi için 26 Haziran'daki kongrede son anda göreve gelen Aygün Cicibaş yönetimi yarın kamu borcu taksitlendirmesini ödeyip yapılandırmanın bozulmasına engel olmaya çalışacak. Karşıyaka yönetimi, camiadan isimlerin desteğiyle 1 milyon 140 bin TL tutarındaki borç taksidini yatırarak nefes alacak.

ATEŞ ÖZERK'E SALONDA VEDA

Karşıyaka camiası, uzun yıllar yöneticilik yapıp basketbol takımının ilk şampiyonluğunu yaşadığı dönemde 1983-1989 seneleri arasında basketbol şube başkanı olarak görev yapan Ateş Özerk'e yarın kendisine yakışır şekilde parkede veda edecek. Dün 84 yaşında hayatını kaybeden Ateş Özerk için yarın saat 15.00'te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda özel bir tören düzenlenecek. Yeşil-kırmızılı kulübün efsane yöneticisi törenin ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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