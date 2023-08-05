Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı Görevi Bırakıyor

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, 5.5 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini 12 Ağustos'ta bırakacak.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün 5.5 yıllık süre ile en uzun görev yapan başkanı Turgay Büyükkarcı, görevi sağlık nedenlerinden dolayı bırakıyor. Son yıllarda maddi zorluklar yaşayan Karşıyaka Spor Kulübü'nde transfer yasağını kaldıran, tarihinin en değerli arazisini kulübe kazandıran, borcu çok önemli miktarda azaltan, futbol tesislerini baştan sona yenilenip birinci sınıf kamp tesisine dönüştüren, fitness tesisi, voleybol, yelken ve tenis tesislerini yenileyen, KSK Spor Tarihi Müzesi'nin açılmasında büyük desteği olan, altyapılara önem veren, Türkiye'nin ilk taraftar buluşma noktası Fan Zone'u açan ve basketbolda Kulüpler Birliği'nin kurulmasına öncülük eden Başkan Büyükkarcı, 12 Ağustos tarihinde görevine veda edecek.

Görevden ayrılacağını duyurduğu mali kongrede dakikalarca alkışlanan Büyükkarcı, kulübün geleceği için istenirse gelecek tüm yönetimlere destek olacağını, camianın huzura ihtiyacı olduğunu ve kavga ortamının marka değerine büyük zarar verdiğini üstüne basarak dile getirmişti.