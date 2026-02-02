Karşıyaka, Alanya 1221 FK'yı 3-1 mağlup etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak önce liderlik fırsatını ardından ikinci sıradaki yerini kaybeden Karşıyaka , iç sahada Alanya 1221 FK önünde beyaz sayfa açtı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çok şiddetli yağmur altında güçlükle oynanabilen maçı ilk 20 dakika içinde attığı gollerle 3-1 kazanan Karşıyaka zirvede lider Kütahyaspor'un 10 puan gerisinde olmasına rağmen 40 puanla ikincilik yarışı bırakmayıp Play-Off hattındaki yerini de tekrar sağlamlaştırdı. Karşıyaka sahaya kadroda revizyon yapıp Balıkesirspor'a kaybedilen deplasmandan 5 değişiklikle çıkarken, Tolga, Onur, hak mahrumiyeti cezasından döndükten sonra etkisiz kalan Yasin, Hıdır ve Harun'un yerlerine hak mahrumiyeti biten Ömer Faruk ile Murat, Berat, Arda Baran ve Samet oynadı.

ÖMER FARUK SİFTAH YAPTI

Daha önce son golünü geçen sezon Kütahyaspor formasıyla atan, bu sezon başında Karşıyaka'ya transfer olduktan sonra bahis nedeniyle PFDK'dan aldığı 8 ay men cezasında ocak ayında indirim yapılınca sahalara dönen Ömer Faruk, görev yaptığı 3'üncü maçta golle tanıştı. Ara transfer döneminde adı Trabzonspor ve Fenerbahçe'yle anılarak Slovenya ekibi Maribor'a transfer olmanın kapısından dönen 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt da gol perdesini açarak son maçlardaki suskunluğunu bozdu. Adem için Maribor 750 bin Euro önermesine rağmen oyuncu ve ailesi transferde çekimser olunca transfer askıda kalmıştı.

TOP BİLE GİTMEDİ

İzmir'de yağan çok şiddetli sağanak yağmur Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Karşıyaka ve Alanyalı oyunculara zor anlar yaşattı. Sahanın belli bölgelerinde birikin su birikintileri nedeniyle futbolcular pas alış-verişinde ve ayakta kalmakta zorlandılar. İlk yarının 23'üncü dakikasında maçın hakemi Ertuğrul Kösterelioğlu aşırı yağış ve ağırlaşan zeminde oyunu durdu. Maçın ertelenmesi için yapılan görüşmeler sonrası oyuna devam etme kararı çıktı. Sahada yer alan oyuncular, tribündeki taraftarlar ile karşılaşmada görev yapan güvenlik güçleri aşırı yağan yağmur altında zor anlar yaşadı. Karşıyakalı bazı taraftarlar saha kenarında sırılsıklam olan top toplayıcı çocuklara ceketlerini verdi. Karşıyakalılar maçın ardından galibiyeti sırılsıklam birlikte kutladı.