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Karşıyaka, Semt 77 Yalovaspor ile Zorlu Maça Çıkıyor

Karşıyaka, Semt 77 Yalovaspor ile Zorlu Maça Çıkıyor
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Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın Semt 77 Yalovaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 10 maçlık kazanamama serisini sona erdirmek isteyen Karşıyaka, transfer döneminde yaptığı yeni hamlelerle takıma güç katmayı amaçlıyor.

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın Semt 77 Yalovaspor'a konuk olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 22. hafta mücadelesinde yarın Semt 77 Yalovaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Ligde 8 galibiyet 13 mağlubiyetle 13. sırada bulunan yeşil-kırmızılılar, Semt 77 Yalovaspor'u mağlup ederek 10 maçlık kazanamama serisini sona erdirip düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Konuk ekip ise 4 galibiyet 17 mağlubiyetle ligin son sırası olan 16. basamakta bulunuyor.

Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Tolga Edis ve Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Karşıyaka 104-81'lik skorla kazandı.

Karşıyaka'da transfer hareketliliği

Sezon başında yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı kadrosundaki 6'sı yabancı 7 önemli oyuncusunu kaybeden Karşıyaka Basketbol, arka arkaya 10 mağlubiyet alarak düşme hattına doğru ilerledi. Bu dönemde iki hamle yapan yeşil-kırmızılılar, ilk olarak oyun kurucu Roberto Gallinat ve kısa forvet Austin Hollins'i kadrosuna kattı. İzmir ekibi, şimdi de 27 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith ile 35 yaşındaki uzun forvet Suleiman Braimoh ile anlaşmaya vardı. Yeşil-kırmızılı yöneticilerin bu iki oyuncuyu yarın oynanacak Semt 77 Yalovaspor müsabakasına yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Böylece bu hamlelerle birlikte Karşıyaka'daki yabancı oyuncu sayısı 4'e çıkmış olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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