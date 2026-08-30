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Karşıyaka'da tek eksik yabancı uzun

Karşıyaka'da tek eksik yabancı uzun
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu 8 transferle güçlendiren Karşıyaka, yabancı uzun arayışını sürdürüyor. Letonyalı Rihards Lomazs transferi gerçekleşmeyince Xavier Munford'u kadrosuna katan yeşil-kırmızılılarda tek eksik yabancı uzun pozisyonu. Ayrıca altyapıdan yetişen Beşir Briant'ın Sloven ekibi Cedevita Olimpija ile anlaşması nedeniyle kulüp bu oyuncudan gelir elde edemeyecek.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi 8 transfer yaparak kadrosunu yenileyen Karşıyaka yabancı uzun arayışında. Antrenörlük görevine Nenad Markovic'i getirerek şu ana kadar yerli statüsünde oynayan Yavuz Gültekin, Hakan Sayılı, Muhaymin Mustafa, yabancılar Ishmael El-Amin, Rashard Kelly, Briante Weber, Kendall Munson ve Xavier Munford'u kadrosuna katan Kaf-Kaf yabancı pivot arıyor. Yeşil-kırmızılıların çok istediği Letonyalı şutör Rihards Lomazs transferi gerçekleşmeyince NBA ve EuroLeague tecrübeli combo guard Mundford'u kadrosuna katarken tek eksik yabancı uzun kaldı. Karşıyaka'da altyapı patentli oyuncular Yalın Yıldız, Egemen Yapıcı ve Murat Tahmaz yeni sezonda da kadroda yer alacak.

BEŞİR BRIANT'TAN PARA KAZANAMAYACAK

Karşıyaka, geçen sezon altyapısında forma giyerek yeni sezon öncesi Sloven ekibi KK Cedevita Olimpija ile anlaşma sağlayan 17 yaşındaki Kamerun asıllı uzun Beşir Briant'tan gelir elde edemeyecek. Yeşil-kırmızılı kulübün geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Beşir Briant'ı geçen sezon altyapı için Gaziantep Basketbol'dan kiraladığı ortaya çıktı. Daha önce Karşıyaka altpasında forma giyerek A takımda da oynayan Adem Bona da önce NCAA, sonra NBA'e gidip A Milli Takım'ın değişilmezleri arasına girmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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