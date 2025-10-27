Haberler

Karşıyaka'nın Zorlu Başlangıcı: 5 Maçta 4 Yenilgi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, sezonun ilk 5 maçında 4 yenilgi alarak düşme hattında kaldı. Antrenör Faruk Beşok, oyuncuların performansından memnun olmadığını belirtirken, takımın bu durumu değiştirmek için Trabzonspor'la oynayacağı maçı bekliyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona sponsoru olmamasına rağmen camiasının desteği, reklam ve bilet gelirleriyle kurduğu yepyeni kadrosu ve teknik ekibiyle başlayan Karşıyaka ilk 5 maç sonunda 4 yenilgiyle düşme hattında kaldı. Sezona çok zorlu bir fikstürle giriş yapan Kaf-Kaf, yalnız Merkezefendi Basket'i evinde yenerken, Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten sonra deplasmanda Galatasaray'a da 103-83 gibi farklı skorla mağlup oldu. Üst üste üçüncü kez parkeden boynu bükük ayrılan Karşıyaka, sondan ikinci sıraya geriledi.

BEŞOK'TAN OYUNCULARA TEPKİ

Yeşil-kırmızılılarda antrenör Faruk Beşok ilk kez sert çıkarak, "Oyuncularımızın hangi formayı giydiklerinin bilincinde olmaları gerekiyor. Karşıyaka ruhuna yakışmayan, sahada yeterli mücadeleyi göstermediğimiz bir oyun sergiledik. Sadece hücumu düşünmeyen, taraftarımızın iç sahada yarattığı atmosferi deplasmanlarda da hissedecek bir karaktere bürünmeliyiz. Performansımız nedeniyle büyük Karşıyaka taraftarından özür diliyoruz" dedi. Kadrosunda 8 yeni yabancı bulunduran Kaf-Kaf, hafta sonu 2 Kasım'da Trabzonspor'u ağırlayacağı maçla çıkışa geçmeye çalışacak. Karşıyaka'yı Galatasaray deplasmanında başkan Aygün Cicibaş da futbolda Altay derbisi olmasına rağmen yalnız bırakmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
