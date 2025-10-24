Haberler

Karşıyaka'nın Yeni Stadyum Heyecanı

Karşıyaka'nın Yeni Stadyum Heyecanı
Karşıyaka, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski İlçe Stadı arazisini devralmasıyla yeni stadyum projesinde umutlandı. Başkan Cemil Tugay, stadyum yapımına destek sözü verdi.

YILLARDIR beklediği yeni stadı konusunda yıkılan eski İlçe Stadı'nın arazisinin Gençlik Spor Bakanlığı tarafından inşaatın yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle yeniden umutlanan Karşıyaka, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Başkan Aygün Cicibaş, futbol şube başkanı Ahmet Yimsek, futbol şube yöneticileri Hamit Erol ve Murat Cansız, göreve seçilmeden önce 5 yıl Karşıyaka Belediyesi'nde başkanlık yapıp ilk gününden beri yeni stat projesine destek veren Cemil Tugay'la bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyarette Karşıyaka Stadı'nın yapımına ilişkin sözünü tutacağını bir kez daha dile getirdi. Karşıyaka yönetimi, sürece verdiği destek ve Karşıyaka camiasına gösterdiği ilgi için başkan Tugay'a teşekkür edip, birlikte Karşıyaka'nın geleceğini inşa etmeye devam edeceklerini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, inşaatı üstlenmek için daha önce arazinin tahsisini talep ettiği Karşıyaka Stadı'nın yapımına 2025 yılı bütçesinde 250 milyon TL'lik ön kaynak ayırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
