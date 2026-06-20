Haberler

Karşıyaka'nın stadında hafriyat çalışmaları başladı

Karşıyaka'nın stadında hafriyat çalışmaları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in 114 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'nın uzun süredir beklediği yeni stadı Zübeyde Hanım Stadyumu'nun arazisinde hafriyat çalışmaları başladı. 15 bin koltuk kapasiteli ve tek katlı olması planlanan stadın yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

İZMİR'in 114 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'nın uzun süredir yapımını beklediği yeni stadının arazisinde hafriyat çalışmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla mart ayında imzalanan protokol sonucu yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını alacak Karşıyaka'nın yeni stadı için taraftarları heyecanlandıran gelişme yaşandı. Yeni stadın yapılacağı, 2015 yılında proje kapsamında yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı'nın uzun süredir atıl kalan arazisinde iş makineleri ve kamyonlar hafriyat kaldırmaya başladı.

Statta hafriyat çalışmalarının ardından zemin etüdü yapılması bekleniyor. Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi'nde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerine yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu için zemin etüdü sonrası ihale süreci beklenecek. 2014 yılında stadın ilk projesini de çizen Mimar Bahadır Kul, daha önce 2014 ve 2017'de TOKİ tarafından iki kez ihaleye çıkmasına rağmen o dönem açılan davalarla yapılamayan stadın projesini revize etmişti. Stadın 15 bin koltuk kapasiteli ve tek katlı olması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin gözü önünde trafikte dehşeti yaşadı

Ünlü türkücü trafikte dehşeti yaşadı: Çocuğunun gözü önünde saldırdı
Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh

Hayallerimizi yıkan antrenör meydan okudu
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek sınav başladı
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!
Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi

Performansını görenler aynı yorumu yapıyor