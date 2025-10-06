Karşıyaka'nın Lig'deki İlginç Haftası: İlk Puan Kaybı ve Rakiplerle Eşitlik

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü İzmir Atatürk Stadı'nda Eskişehir Anadolu'yla golsüz berabere kalarak 5'inci haftada ilk puan kaybını yaşayan Karşıyaka, pazar günü rakiplerinin aldığı skorlara sevindi. Ligde Karşıyaka'yla birlikte zirveyi paylaşan Uşakspor da yine zirve yarışındaki Eskişehirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp yenişemedi. İki ekip de Kaf-Kaf'ın puan kaybı yaşadığı haftayı değerlendiremeyince İzmir temsilcisi rakiplerinin gerisine düşmedi.

YİNE ATATÜRK STADI'NDA OYNAYACAK

Karşıyaka grupta 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup topladığı 13 puanla aynı puandaki Uşak'la birlikte liderliği paylaşmayı sürdürdü. Grupta Kütahyaspor, Denizli İdmanyurdu ve Eskişehirspor'un 10'ar, Tire 2021 FK, Sökespor 1970 SK'nın 9'ar puanı bulunuyor. Fikstürde İzmir'den çıkmayacağı haftalardan geçen Karşıyaka, pazar günü saat 16.00'da yine Atatürk Stadı'nda İzmir Çoruhlu FK'ya konuk olacak. Alsancak ve Bornova Stadı'ndaki zemin bakımı çalışmaları sürerken bu maçtan 1 gün önce de aynı statta Altay-Söke 1970 maçı yapılacak.