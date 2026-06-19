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Karşıyaka'da Kandemir'e Katar ve Kuveyt kancası

Karşıyaka'da Kandemir'e Katar ve Kuveyt kancası
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Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı son haftada mucizevi bir galibiyetle ligde tutan antrenör Ahmet Kandemir'e Katar ve Kuveyt liglerinden teklif geldi. Sözleşmesi biten Kandemir, öncelikle Karşıyaka yönetimiyle görüşmeyi bekliyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin en köklü kulüplerinden Karşıyaka'da bu sezon son 7 haftada 18 yıl sonra yuvaya dönerek takımı son maçta son salisede mucizevi bir galibiyetle ligde tutmayı başaran antrenör Ahmet Kandemir'e yurt dışından ciddi teklifler olduğu öğrenildi. Sözleşmesi bitip henüz yeni yönetimle görüşmeyen tecrübeli çalıştırıcının Katar ve Kuveyt liglerinden teklif aldığı, kariyeriyle ilgili karar aşamasında olduğu belirtildi. Kandemir, öncelikle Karşıyaka'yla görüşmeyi bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcı daha önce güçlü bir sponsor ve uzun vadeli projeyle Kaf-Kaf'ta kalmaya sıcak baktığını açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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