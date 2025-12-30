Haberler

Karşıyakalı Adem Yeşilyurt'a milli davet

Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında Özbekistan ile oynanacak özel maçlar için milli takım aday kadrosuna alındı.

Karşıyaka'nın 18 yaşındaki yıldızı Adem Yeşilyurt, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlık kapsamında 11-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'da Özbekistan ile oynanacak özel maçlar için aday kadroya davet edildi.

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Takımda bazı futbolcuların bahis cezası almasının ardından forma şansı bulan genç oyuncu, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek kısa sürede adından söz ettirdi. Gösterdiği çıkışla birçok kulübün radarına giren Adem'e yurt içinden ve dışından pek çok takımın ilgi gösterdiği öğrenildi.

18 yaşındaki futbolcu, bu başarılı performansının ardından milli takıma da davet edildi. Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı'nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'da Özbekistan ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunda yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
