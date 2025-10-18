Karşıyaka, Nazillispor'u 1-0 Geçerek Zirvedeki Yerini Korudu

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Birkan Altındaş, Abdullah Melih Karaduman, Burak Celep

KARŞIYAKA: Tunay - Harun, Alpay, Hıdır, Ferdi, Mücahit (Dk. 68 Samet), Tolga (Dk. 60 Berat), Erhan (Dk. 90+1 Ensar), Erol, Mehmet Güneş (Dk. 60 Doğanay), Yasin (Dk. 90+1 Hamza)

NAZİLLİSPOR: Mehmet Mert - Abdülmelik, Ahmet Arda (Dk. 85 Eray), Ahmet Buğra (Dk. 20 Emir), Emirhan, Talha, Bertuğ (Dk. 46 Yusuf Mert), Recep, Ömer Çetinbaş, Yunus (Dk. 69 Hüseyin), Taner

GOL: Dk. 32 Yasin ( Karşıyaka )

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Emir (Nazillispor)

SARI KARTLAR: Yasin, Doğanay, Erhan ( Karşıyaka ), Taner, Recep, Emir (Nazillispor)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta namağlup zirvede yer alan Karşıyaka, 7 haftada 6'ncı galibiyetini iç sahada Nazillispor önünde aldı: 1-0. Alsancak Stadı'ndaki zemin bakımı çalışmaları sürdüğü için üst üste üçüncü kez İzmir Atatürk Stadı'nda sahaya çıkan Kaf-Kaf, mücadeleyi yıldız santrforu Yasin'in 32'nci dakikadaki tek golüyle kazandı. Nazilli'de oyuna sonradan giren Emir, 90+2'nci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ligde 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puana ulaşan Karşıyaka bu skorla zirvedeki yerini korudu. Yeni teknik direktörü Yüksel Yeşilova yönetimindeki ilk sınavında da galibiyetle tanışamayan Nazillispor ise 2 puanla düşme hattında kaldı. Karşıyaka haftaya 26 Ekim'de Altay'la Alsancak Stadı'nda İzmir derbisine çıkacak.

32'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Mücahit sürüklediği atakta topu ara pasla ceza sahasına sokulan Yasin'in önüne bıraktı, Yasin gelişine sol çaprazdan çok iyi vurup kaleciyi avladı: 1-0.

35'inci dakikada ev sahibi yine gole yaklaştı. Yasin soldan kendi yarattığı pozisyonda ceza alanına girip sert vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

İlk yarı bu skorla bitti.

81'inci dakikada Karşıyaka'nın sağdan Erhan'la kullandığı kornere Hıdır'ın kale önünde kafa vuruşunu Mehmet Mert son anda kornere çeldi.

85'inci dakikada Samet'in ceza sahası çizgisinden rövaşatası üstten auta gitti.

90+2'nci dakikada henüz 9 dakika önce sarı kart gören Nazillisporlu Emir, atağa çıkan Karşıyakalı rakibini formasından çektiği için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

maç 1-0 sonuçlandı.