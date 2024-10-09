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Karşıyaka, Mustaf Reşit Akçay ile Şampiyonluk Peşinde

Karşıyaka, Mustaf Reşit Akçay ile Şampiyonluk Peşinde
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde iddialı bir sezon geçiriyor. İlk 4 hafta gol yemeden zirveye ortak olan takım, yöneticileri tarafından primlerinde artış yapılmasıyla morallendi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa bu sene ulaşmaya çalışan Karşıyaka'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sezon başında göreve geldiği takımını zirveye çıkardı. Kariyerinde uzun süre Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor, Osmanlıspor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü çalıştıran, UEFA Avrupa Ligi'nde Türk temsilcilerinin başında çıktığı 29 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlikle maç başına 2.07 puan ortalaması yakalayan 65 yaşındaki Akçay, 2017'de Konyaspor ile finalde Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

Akçay, Pazarspor ve Ofspor ile 3'üncü Lig'de, Tavşanlı Linyitspor, 1461 Trabzon ve son olarak 2021'de Kocaelispor ile 2'nci Lig'de şampiyonluklar yaşadı. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve yönetimin sezon başında takımı emanet ettiği tecrübeli teknik adam, takımını henüz ligin ilk haftalarından şampiyonluk yarışına soktu. Karşıyaka'nın Mustafa Reşit Akçay yönetiminde kurduğu iddialı kadro, ligin ilk 4 haftasında kalesinde gol görmeyip 48 yıl sonra ilki başardı. Akçay yönetiminde 1 beraberliğin ardından üst üste 4 galibiyet alan Karşıyaka, 5 hafta sonunda 13 puanla zirveye ortak oldu. İzmir ekibi, 5 maçta yalnız son hafta Bornova 1877 önünde kalesinde tek gol görüp 10 kez rakip ağları sarstı.

PRİMLERE ÖZEL TARİFE

Karşıyaka, zirve yarışındaki rakiplerden Bornova 1877 önünde geriden gelip alınan 2-1'lik galibiyetin primlerini 35 bin 500'er TL'ye çıkardı. Maç sonrası takımın talebini kırmayan kurmaylar, primlere Karşıyaka'nın sembollerinden 35.5 plaka koduna ithafen zam yaptı. Zamlı primler Başkan İlker Ergüllü ve Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın katkılarıyla takıma dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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