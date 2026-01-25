Karşıyaka Basketbol, Merkezefendi deplasmanında

Haberler

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında yarın Merkezefendi Basketbol'a konuk olacak. İzmir ekibi, düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında yarın Merkezefendi Basketbol'a konuk olacak.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında yarın saat 19.00'da Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Merkezefendi Basketbol ile karşılaşacak. Ligde İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 12 mağlubiyetle son sıranın bir üst basamağı olan 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi Merkezefendi Basketbol ise 6 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyor.

Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan'ın öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanarak hem üst üste 2 maçını kazanmayı hem de düşme hattında kurtulmayı hedefliyor.

Merkezefendi Basketbol - Karşıyaka müsabakasını Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Kerem Yılmaz yönetecek. - İZMİR

