Karşıyaka basketbolda umut tüketiyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 52 yıldır hiç küme düşmeden mücadele ederek 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanırken Avrupa'da da 2 kez final oynayan Karşıyaka bu sezon her geçen hafta düşmeye bir adım daha yaklaşıyor. Son kez 2015 yılında şampiyon olan, henüz 3 yıl önce ise final oynayan Kaf-Kaf geçen sezon kıl payı kurtulduğu küme düşme kabusunu bu sene hiç üzerinden atamadı. Taraftarı önünde Galatasaray'a da 82-72 yenilerek üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Karşıyaka son 10 haftaya 4 galibiyetle kurtuluş hattındaki Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un 2'şer, Manisa Basket'in 3 galibiyet gerisinde düşme potasında girdi.

Takımın 26 yıllık isim sponsorunu 2024 yazında kaybettikten sonra geçen sezon kurduğu iddialı kadro dağılan, bu sezon da transfer yasağını açarak toplam 10 yabancı oyuncu almasına rağmen bir türlü çıkışa geçemeyen Karşıyaka, kurtuluş için çare aramaya başladı. İzmir ve Türk basketbolunun en köklü temsilcilerinden Karşıyaka, sezonu Türkiye Kupası arası sonrası Trabzonspor (D), Türk Telekom, Manisa Basket (D), Mersin Spor, Beşiktaş (D), Büyükçekmece, Behçeşehir (D), Erokspor, Tofaş (D) ve Bursaspor maçlarıyla tamamlayıp zoru başarmaya çalışacak.

CEZA KAPIDA

Karşıyaka'nın başı, Galatasaray maçında oyunun 15 dakika durmasına neden olan saha olayları nedeniyle de ağrıyacak. Maç öncesi ve içinde küfürlü tezahürat nedeniyle hakemler 2 kez anons yaptırdı. Daha önce 2024 yılında oynanan maçta Karşıyaka taraftarının kendisiyle ilgili tezahüratlarına cinsel organını tutarak hareket yapan Galatasaraylı Buğrahan Tuncer dün bitime 1 dakika 38 saniye kala attığı farkı 6'ya basket sonrası tribüne elleriyle oturun işareti yaptı. Bu anlarda Karşıyaka taraftarlarının Buğrahan'a yönelik küfürleri sonrası üçüncü anonsu da yaptıran hakemler kural gereği soyunma odasına gidince oyun 15 dakika durdu.

Bu esnada parkeye yabancı maddeler atılınca Galatasaraylılar koşarak soyunma odasına sığındı. Maç, ara sonrası kaldığı yerden devam etti. Karşıyaka'nın transferde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı pivot Bishop ise iki kulüp arasındaki anlaşma gereği forma giymedi. Karşıyaka taraftarları maç öncesi 9 Şubat'ta henüz 23 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Serhat Devrim Çağıl'ı da unutmadı. Maç öncesi tribünde üzerinde talihsiz taraftarın fotoğrafının yer aldığı dev pankart açılırken yeşil-kırmızılı basketbolcular da ısınmaya üzerinde Serhat Çağıl'ın fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı.