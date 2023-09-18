Karşıyaka İlk İki Haftada Liderliğini Sürdürüyor

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, ilk iki haftada 8 gol atarken, sadece 2 gol yedi ve 6 puanla liderliğini sürdürüyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, kadrosuna önemli isimler katarak güçlendi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, ilk iki hafta itibariyla 8 gol atarken, kalesinde de sadece 2 gol gördü. Yeşil-kırmızılılar, topladığı 6 puanla liderliğini sürmeye devam ediyor.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, geçen sezon takımda oynayan birçok oyuncusu ile yollarını ayırırken, önemli isimleri kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılılar, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Bilal Ceylan, Haydar Yılmaz, Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Sefa Küpeli, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu, Alpay Koldaş, Barış Sağır, Adem Büyük, Ömer Alper Tatlısu, Berat Kalkan Cenk Ahmet Alkılıç, Fatih Çiplak, Emre Can Heptazeler ve Efe Tatlı'yı renklerine bağladı. Oyuncuları yavaş yavaş kadroya yerleştiren Teknik Direktör Ersin Aka, ligin ilk haftasında Giresun temsilcisi Eynesil'i deplasmanda 3-1'le geçerken, ikinci hafta mücadelesinde ise Amasyaspor'u 5-1 mağlup etti.

İzmir ekibi, 6 puanla liderliğini sürdürmenin yanında ilk iki haftada 8 gol atarak, bu alanda ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

Öte yandan Kaf-Kaf, gelecek hafta Pazarspor'un konuğu olacak. - İZMİR