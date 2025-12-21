Karşıyaka ile Tire devre finalinde

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka ile Play-Off hattındaki Tire 2021 FK yarın devrenin son maçında karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde üst üste iki galibiyetle ilk yarının final haftasına 33 puanla ikinci sırada giren Karşıyaka kazanıp devreyi mutlu bitirmeye çalışacak. Son 3 maçını kazanarak 25 puanla Play-Off yarışı veren Tire ise seriyi sürdürmeyi hedefleyecek. Futbolda bahis soruşturmasında ev sahibi yeşil-kırmızılılardan 8, Tire'den 10 futbolcu hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor