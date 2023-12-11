Karşıyaka, Hacettepe 1945'e yenilerek liderin gerisine düştü

Futbolda son 6 yıldır yer aldığı TFF 3'üncü Lig'den bu kez mutlaka kurtulma hedefiyle sezona yeni yönetim ve iddialı transferlerle başlayan Karşıyaka, düşme hattından kurtulmaya çalışan Hacettepe 1945'e 4-3 yenildi. İzmir ekibi, devrenin bitimine 1 hafta kala lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisine düşerek büyük hayal kırıklığı yarattı.

Eski yönetimin takımın dümenine getirdiği teknik direktör Ersin Aka'yla lige 3'te 3'le lider başlayan Karşıyaka, sonra düşüşe geçti. Taraftarın sırt çevirdiği Ersin Aka'yla yollarını üst üste 3 maçta puan kaybı yaşayınca ayıran yeşil-kırmızılılar, günlerce birçok teknik direktörle görüşüp anlaşma sağlayamayınca takımı ilk teknik patronluk deneyimini yaşayan eski antrenörlerinden Recep Umut'a emanet etti. Recep Umut dönemine 2'de 2'yle başlayıp umutlanan Karşıyaka, ardından iki zayıf rakibine 5 puan kaybedince devrenin son maçı öncesi kendisini zirvenin çok gerisinde bularak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Karşıyaka taraftarları, takım halen Play-Off hattında bulunmasına rağmen sosyal medyada hem oyuncalara hem de yönetime tepki gösterdi.

TRANSFERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Transfer döneminde özellikle forvet arkasına istediği takviyeleri gerçekleştiremeyen Karşıyaka kadrosuna dahil ettiği birçok futbolcudan da beklediği verimi alamadı.

Ligin en pahalı kadrolarından birini kuran yeşil-kırmızılıların yeni transferlerinden Fatih Çiplak, Emre Can, Emre Özsarı, Berat ve kaleci Hasan ise ligde formaya hasret kaldı. Takımın en önemli gol umutlarından Emre Gemici, henüz devre bitmeden ayrılmak isteyip antrenmanlara çıkmayınca 5 puan kaybedilen son iki maçta forma giymedi. Ara transfer dönemi öncesi takviye arayışlarına erken başlayan İzmir temsilcisinde devre arasında takımda büyük operasyona gidilerek nokta transferler yapılması planlanıyor.

ERGÜLLÜ FUTBOLDA YOK, YÖNETİM TOPLANTISI YOK, TAKIM OTOBÜSÜ YOK...

Sezona tarihinin mali olarak en güçlü yönetimiyle başlayan Karşıyaka'da yönetim içinde de fikir ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. Karşıyaka'da sezon başında başkanlığa aday olup taraftarın desteğini arkasına alan ancak başkanlığı tüzükteki üyelik süresi engeline takılınca yönetimde tüm sportif işlerden sorumlu asbaşkan olarak görev alan İlker Ergüllü'nün futbol şubesine müdahil edilmediği öğrenildi. Seçimli kongreye gidilip yönetimin kurulmasına vesile olan Ergüllü, kulüpte basketbol şubesini Tamer Ustaoğlu'yla birlikte yönetiyor. Futbol ise Başkan Azat Yeşil, asbaşkanlar Cenk Karace, Hasan Yıldırım, Şube Başkanı Mustafa Taşova idaresinde bulunuyor. Şubelerin özerk yönetimlerinin olduğu Karşıyaka'da son 2 ayda ana yönetim kurulunun yalnız 1 kez toplandığı, 31 Ekim'den beri kulüple ilgili ana yönetim toplantısı yapılmadığı belirtildi.

Öte yandan Karşıyaka'da sezon başında aylık kiralanıp üzerine takımın renkleriyle giydirme yapılan takım otobüsü de geri gönderildi. Yeşil-kırmızılılar iç saha maçları ve deplasmanlar için her hafta ayrı otobüs kiralamaya başladı.