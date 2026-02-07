Karşıyaka seri peşinde

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci yarıda ilk 3 maçta galibiyet alamadıktan sonra geçen hafta Alanya 1221'i yenerek Play-Off potasından kopmayan Karşıyaka yarın Eskişehir Anadolu deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Osmangazi Üniversitesi Sahası'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bahis soruşturmasında 90'ar gün ceza alan Erhan ve Mücahit'in cezalarını tamamlayıp sahaya dönecekleri yeşil-kırmızılılarda 4 sarı kart cezalısı Selim ise görev yapamayacak. Ligde Karşıyaka 40 puanla dördüncü sırada yer alırken, alt sıralardan kurtulmaya Eskişehir ekibinin 16 puanı bulunuyor. İzmir temsilcisi son iki sezonda deplasmanda mağlup olduğu, 2024'te Play-Off'ta elendiği Eskişehir ekibiyle bu yıl ilk yarıda golsüz berabere kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor