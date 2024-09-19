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Karşıyaka, Elazığ FK Maçına Hedeflerle Çıkıyor

Karşıyaka, Elazığ FK Maçına Hedeflerle Çıkıyor
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Elazığ FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlanan kaleci Hakan Canbazoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk iki haftayı 4 puanla geçip pazar günü taraftarı önünde 23 Elazığ FK'yı yenerek seri yakalamayı hedefleyen Karşıyaka'da kaleci Hakan Canbazoğlu maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Nazillispor ve geçen sezon Elazığspor'la 3'üncü Lig'de, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor'la 1'inci Lig'de şampiyonluklar yaşayıp transfer döneminde Kaf-Kaf'a imza atan 36 yaşındaki file bekçisi Bulvarspor deplasmanında sakatlandı.

Oyuna devam edemeyerek 78'inci dakikada eldivenleri Hasan'a bırakan Hakan'ın dizinde ödem oluştuğu öğrenildi. Hakan forma giyemezse Elazığ temsilcisi önünde kaleyi geçen sezon da kadroda yer alan Hasan koruyacak. Kaf-Kaf'ta Bulvarspor önünde yine aldığı darbe sonucu ilk yarı sonunda oyundan çıkan Mert Torlak'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Pazar günü 23 Elazığ FK önünde Alsancak Stadı'nı doldurmayı hedefleyen Karşıyaka'da maçın biletleri maraton alt ve üst 125, numaralı 250, VIP A ve C 600, VIP B 1000 TL'den satışa çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hakan Canbazoğlu Karşıyaka 3-sayfa Futbol Elazığ Spor

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