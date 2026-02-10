Haberler

Karşıyaka'da yine değişim vakti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, iç sahada İzmir Çoruhlu FK ile oynayacağı maçta zorunlu oyuncu değişiklikleri yapacak. Sarı kart cezalısı Ensar'ın yerinde yeni transfer İlyas sahaya çıkacak. Altyapı oyuncusu Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takım kampında olduğu için ligde forma giyemeyecek, onun yerine Erhan Öztürk ve Mücahit ilk 11'e alınacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısında aldığı istikrarsız sonuçlara çare arayan Play-Off hattındaki Karşıyaka'da bu hafta iç sahadaki İzmir Çoruhlu FK maçında ilk 11'de zorunlu değişimler olacak. Ensar'ın sarı kart cezalısı durumuna düştüğü yeşil-kırmızılılarda cumartesi günü Alsancak Stadı'ndaki mücadelede savunmada Alpay'ın yanında yeni transfer olarak takıma katılan İlyas'ın görev alması bekleniyor.

ADEM MİLLİ TAKIMDA, ERHAN SAHAYA

Son haftalarda ilk 11'in değişilmez ismi olan altyapı patentli Adem Yeşilyurt, Hırvatistan'da oynanacak turnuva öncesi U19 Milli Takım kampına katıldığı için ligde forma giyemeyecek. Adem'in yokluğunda Eskişehir Anadolu deplasmanında sahalara döner dönmez İzmir temsilcisinin beraberlik golünü atan Erhan Öztürk forma giyecek. Erhan, bahis soruşturmasında 3 ay hak mahrumiyeti cezası alınca formasını Adem devralmıştı. Erhan gibi 3 aylık cezası biterek Eskişehir'de sonradan oyuna dahil olan Mücahit'in de ilk 11'e monte edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
