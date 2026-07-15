Karşıyaka'dan derbili start

3'üncü Lig'de 9'uncu yılını geçirmeye hazırlanan Karşıyaka yeni sezonda evinde taraftarlarıyla ilk kez İzmir derbisinde buluşacak. Ligde fikstür Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilirken, Ege ekiplerinin ağırlıklı olduğu 2'nci Grup'ta yer alan Karşıyaka 5-6 Eylül'de başlayacak yeni sezonda ilk hafta Ankara'da Etimesgut Spor deplasmanına çıkacak.

Karşıyaka, 2'nci hafta 12-13 Eylül'de ise sezonun ilk iç saha maçında İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı ağırlayacağı maçla taraftarına kavuşacak. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, takımlarını iç sahada ilk kez derbide izleyecek. Şampiyonluk hedefi için mevcut kadrosunun yıldız isimlerini koruyarak iddialı transferler yapan Karşıyaka, 5 yıldır transfer yasaklısı olup oyuncuları da tek tek ayrılan Altay karşısında ilk iç saha maçında taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmeye çalışacak.

MAHMUT ŞAT TAMAM

İç transferi firesiz tamamlayan Karşıyaka dış transferde Şanlıurfaspor'dan ayrılan eski kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan ve Kastamonuspor'dan sol bek Gökdeniz Tandoğan'dan sonra Somaspor'dan Mahmut Şat'la da anlaştı. Yılmaz gibi teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün Somaspor'dan öğrencisi olan 24 yaşındaki Mahmut, geçen sezon 11 maçta görev yaptıktan sonra bahis soruşturmasında 9 ay hak mahrumiyeti aldı. Sezonu erken kapatan Yılmaz ve Mahmut hak mahrumiyeti cezalarını tamamladı. Listesine aldığı Batuhan Kör'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Kaf-Kaf, Alanyasporlu forvet Veysel Karani Ünal'la pazarlıkları sürdürüyor. Veysel Karani'nin ücretinde indirime gitmesi bekleniyor. Karşıyaka'nın geçen sezon devre arasında amatörden aldığı sol bek Cumali Turhan ise takımdan ayrılarak Ayvalıkgücü'ne imza attı.

SAHAYA İNİYOR

Karşıyaka yeni sezonun ilk antrenmanını yarın yapacak. Geçen sezonun iskeletini önemli oranda koruyup 3 takviye yapan Kaf-Kaf, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde saat 18.30'da sahaya inecek. İzmir'de 5 Ağustos'a kadar tesislerinde çalışacak yeşil-kırmızılı takım, bu periyotta 3 hazırlık maçı oynayacak. Karşıyaka ilk etabın ardından 2 gün izin yapıp 8-20 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Adem Yeşilyurt transferindeki anlaşma gereği kampı bedavaya getiren İzmir ekibi Topuk Yaylası'nda da 3 özel maç oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı