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Karşıyaka'da Veysel Karani ve Emircan şoku

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Karşıyaka'da Veysel Karani ve Emircan şoku
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk galibiyetini cumartesi günü Bursa Yıldırımspor deplasmanında almak isteyen Karşıyaka'da sakatlar arttı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk galibiyetini cumartesi günü Bursa Yıldırımspor deplasmanında almak isteyen Karşıyaka'da sakatlar arttı. Yeşil-kırmızılılarda belindeki sakatlık nedeniyle henüz forma giyemeyen Fatih Taşdelen'den sonra takımın yıldızlarından Veysel Karani Ünal ve genç futbolcu Emircan Aytekin de sakatlandı. İki futbolcunun da en az birer ay sahalardan uzak kalacak olması moralleri bozdu. Kaf-Kaf'ın sezon öncesi büyük beklentilerle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki hücum oyuncusu Veysel Karani'den kötü haber geldi.

Geçen hafta Altay ile oynanan derbi maçta sakatlanan Veysel Karani'nin alt adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı. Veysel en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Sezon başında Çanakkelespor'dan büyük umutlarla transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan'ın da bileğine aldığı darbeden dolayı sakatlandığı bildirildi. Genç futbolcunun da yaklaşık 1 ay yeşil-sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yeşil-kırmızılılarda Fatih Taşdelen'in de sahalara dönmek için en az 2 haftaya daha ihtiyacı var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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