Karşıyaka'da transfer harekatı başlıyor

Karşıyaka, iç transfer görüşmelerine yarın başlayacakken, dış transferde ise takviye yapılacak mevkileri belirledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ile anlaşma sağlayan yeşil-kırmızılı ekip, hem iç hem de dış transferde hareketli bir sürece girdi. Önceliğin sözleşmesi sona eren oyunculara verildiği Karşıyaka'da, forvet Ömer Faruk Sezgin, orta saha Mücahit Aslan ve Alpay Eroğlu'nun kontratları tamamlandı. Yönetimin, bu üç futbolcuyla yarın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bir araya gelerek görüşme yapacağı öğrenildi. Teknik heyetin, söz konusu oyuncuların takımda kalması yönünde rapor verdiği bildirildi.

Öte yandan yaş kontenjanı nedeniyle orta saha Tolga ve kaleci Tunay ile yolların ayrılmasının gündemde olduğu ifade edilirken, takımın önemli isimlerinden Erhan Öztürk için de futbol şubesinin ayrıca bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Takviye yapılacak mevkiler belli oldu

Karşıyaka, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün raporları doğrultusunda dış transferde takviye yapılacak mevkiler netleştirildi. Kadrosunun iskeletini korumayı hedefleyen İzmir ekibi; sol kanat, sol bek, kaleci ve ofansif orta saha bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.

Yeşil-kırmızılıların, Temmuz ayının başına kadar kadrosunu büyük ölçüde şekillendirmeyi hedeflediği öğrenilirken, yönetimin belirlenen mevkiler için oyuncularla temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı