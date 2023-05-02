Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar'ın ikinci dönemi beklenildiği gibi gitmedi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefini kaçırıp son 3 haftaya Play-Off hattının da 3 puan gerisinde giren Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar'ın takımdaki ikinci dönemi beklenildiği gibi gitmedi. Geçen sezonun ikinci yarısında gelip düşme hattından uzaklaştırdığı Kaf-Kaf'la sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan Erman Güraçar'la yollar takım bu yıl 26 puanla Play-Off hattında üçüncü sıradayken 14'üncü haftadaki 52 Orduspor FK yenilgisi sonrası taraftar tepkisi nedeniyle ayrıldı.

Karşıyaka, göreve getirilen Selahaddin Dinçel yönetiminde çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgiyle Play-Off barajının 1 puan gerisine düşünce yönetim eşine az rastlanır şekilde aynı sezon Erman Güraçar'ı tekrar yuvaya döndürdü. Grupta 25'inci haftadaki 3-0'lık Edirnespor yenilgisi sonrası tekrar işbaşı yapan Güraçar, ilk sınavında 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-0 yenip takımın deplasmandaki 3 puan hasretine son vermesine rağmen sonraki haftalarda işler beklenildiği gibi olmadı. Güraçar'la 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Kaf-Kaf, Play-Off hattıyla dışı arasında asansör oldu.

"Geride bıraktığımız süreçte Karşıyaka Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu her zaman olduğu gibi armanın peşinde, hiçbir menfaat beklemeksizin sadece Kafsinkaf aşkıyla takımının ve futbolcularının arkasında durmuştur. Gerek gittikleri deplasmanlarda verdikleri destek, gerekse maç dışı organizasyonlarla futbolcularımızın moralini en üst seviyede tutmak için çabalamışlardır. Sadece yapılması gerekeni yapan, takımı ve kulübünü hesapsız şekilde destekleyenlere bu tarz eleştiriler yapmak Karşıyaka kültürüne karşı doğru olmayan bir kültüre evrilmek adına çok tehlikelidir. Kulübün menfaati uğruna kayıtsız şartsız, koşulsuz olarak ellerinden gelen her şeyi yapan Karşıyaka Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu'na teknik ekibimiz ve futbolcularımız adına teşekkürlerimizi sunarız."