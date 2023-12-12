Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka'da teknik direktör belirsizliği devam ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste iki hafta zayıf rakiplerine takılan Karşıyaka'da devre arası öncesi teknik heyette değişiklik yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki hafta zayıf rakiplerine takılarak zirvenin 7 puan gerisine düşen Karşıyaka'da devre arası öncesi teknik heyette değişiklik yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Süper Lig'de oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Hakem Halil Umut Meler'e ev sahibi ekibin Başkanı Faruk Koca'nın yaptığı yumruklu saldırı tüm Türkiye'yi şoke ederek liglerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından süresiz tatil edilmesine yol açarken, devrenin son haftasında Sapanca Gençlikspor'u ağırlayacak Karşıyaka, teknik direktörüyle ilgili karar verecek.

KAYNAK ARIYOR

Bu sezon teknik direktör Ersin Aka'yla yollarını 12 Kasım'daki Anadolu Üniversitesi yenilgisi sonrasında ayıran Karşıyaka, günlerce Cihat Arslan, Mesut Bakkal, Mustafa Sarıgül, Erkan Sözeri gibi isimlerle görüşmesine rağmen anlaşma sağlayamayınca takımı ilk teknik patronluk deneyimini yaşayan Recep Umut'a emanet etti. İlk etapta devre arasına kadar dümende kalacağı açıklanan Umut'la ardından sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Takımdaki kötü gidişin ardından teknik direktör tartışması yeniden başlarken, futbol şubesinin Ersin Aka'nın ardından yapılan teknik adam arayışında mali şartlar nedeniyle anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Sezon başında sponsorluk anlaşmasından gelen parayı kullanan Karşıyaka'da yönetim ara transfer ve teknik direktör seçimi için kaynak arayışında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Halil Umut Meler Karşıyaka Umut Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title