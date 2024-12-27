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Karşıyaka'da Oyuncular TFF'ye Başvurdu

Karşıyaka'da Oyuncular TFF'ye Başvurdu
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İzmir'in Karşıyaka takımında, oyuncular alacaklarını tahsil etmek ve serbest kalmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Yeni yönetimine rağmen ödemelerin yapılmaması nedeniyle Cenk Ahmet, Sefa, Gökhan Meral ve İsmail Güner kulübe ihtar çekti.

Karşıyaka'da Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral'in ardından stoper İsmail Güner de alacaklarını tahsil etmek ve serbest kalmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin ilk devresini topladığı 28 puanla 3. sırada tamamlayan Karşıyaka'da sular durulmuyor. Yaklaşık 45 gün yönetimsiz kalan İzmir ekibinde, yeni yönetimin gelmesine rağmen henüz ödemeler yapılmayınca yeşil-kırmızılı oyuncular serbest kalmak ve ödemelerin yapılması için kulübe ihtar çekiyor. Karşıyaka'da teknik heyet ile sorun yaşadığı için izin verilen kanat oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ın yanı sıra orta saha oyuncusu Sefa Küpeli ve defans oyuncusu Gökhan Meral, peşinat ödemeleri aksadığı için TFF'ye başvurmuştu.

Karşıyaka'da son olarak kulübe ihtarname çeken isim ise geçen sezon devre arasında Etimesgut'tan transfer edilen İsmail Güner oldu. Başarılı defans oyuncusu, serbest kalmak ve alacaklarını tahsil etmek için de TFF'ye başvurusunu yaptığı öğrenildi.

Öte yandan yeşil-kırmızılı kulüpte, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası oluşacak futbol şubenin takımın dağılmaması için acilen kaynak bulması gerekeceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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