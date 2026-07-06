Haberler

Karşıyaka, Ömer Faruk'la sözleşme uzatmak için görüşüyor

Karşıyaka, Ömer Faruk'la sözleşme uzatmak için görüşüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, deneyimli forvet Ömer Faruk Sezgin ile bugün üçüncü kez masaya oturacak. Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Karşıyaka'da iç transferde deneyimli forvet Ömer Faruk Sezgin ile bugün bir kez daha masaya oturulacak. Taraflar arasındaki küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ile sözleşme imzalayarak yeni sezon planlamasına başlayan yeşil-kırmızılılar, deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda önceliği iç transfere verdi. Bu kapsamda Mücahit Aslan, Alpay Eroğlu ve Erhan Öztürk ile yeni sözleşme imzalayan İzmir ekibi, şimdi de geçen sezon takımın en skorer isimlerinden Ömer Faruk Sezgin'i kadroda tutmak için girişimlerini sürdürüyor.

Taraflar, bugün üçüncü kez bir araya gelecek. Futbol Şube Yönetimi ile deneyimli golcü arasında yapılan ilk iki görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, kalan son pürüzlerin Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıda aşılması hedefleniyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Karşıyaka'nın, bugün saat 19.12'de Ömer Faruk Sezgin'in yeni sözleşmesini resmi olarak açıklaması öngörülüyor.

Öte yandan geçtiğimiz sezon bahis cezası nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Ömer Faruk Sezgin, cezasının ardından yeşil-kırmızılı formayla yeniden takıma döndü. Deneyimli forvet, 16 maçta 16 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi

Öldüğü söylenen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak

Bu hatayı yapan yandı! Ehliyeti geçici değil kalıcı iptal edilecek
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadın asıl şimdi yandı

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın asıl şimdi yandı
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım