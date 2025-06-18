Karşıyaka'da Flaş Ayrılık: Enes Nalbantoğlu Sözleşmesini Feshetti

Karşıyaka'da Flaş Ayrılık: Enes Nalbantoğlu Sözleşmesini Feshetti
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Karşıyaka'da futbolcu Enes Nalbantoğlu, alacakları yüzünden sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. İki sezonda 52 maça çıkan Nalbantoğlu, 20 gol attı.

Karşıyaka'da, 2 sezondur takımda olan Enes Nalbantoğlu'nun sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka'da sıkıntılı günler yaşanmaya devam ediyor. 29 Mayıs'taki olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmayınca 26 Haziran'a ertelenen seçime kadar yönetimsiz kalan Karşıyaka'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. 30 yaşındaki futbolcu Enes Nalbantoğlu'nun, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı belirtildi. Yeşil-kırmızılılar, kadrodaki 3 önemli oyuncusundan birisini daha kaybetti. Geriye sadece geçen sezonun sürekli oynayan futbolculardan Kadir Bakırtaş ve Ferdi Burgaz kaldı.

İhtar çekti ve serbest kaldı

İki sezondur Karşıyaka formasını giyen ve 11'in değişilmez ismi olan Enes Nalbantoğlu, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen alacaklarına karşılık geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla yeşil-kırmızılı kulübe ihtar çekti. Daha sonra 30 günlük yasal süreçte 30 yaşındaki deneyimli futbolcuya ödeme yapılmayınca serbest kalma hakkı elde etti. Durum böyle olunca sözleşmesini tek taraflı fesheden Nalbantoğlu, bonservisi aldı.

Enes Nalbantoğlu, Karşıyaka formasıyla iki sezonda toplam 52 maça çıkarken, 20 gol kaydetmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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