Karşıyaka'da Basatemür'ün güveni tam

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'un ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u salı günü rövanşta ağırlayacak Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür turu taraftarlarının desteğiyle geçeceklerini söyledi. Eşleşmenin ilk maçını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Maçın geneline baktığımızda beraberliğin adil olduğu bir maç oldu. Dönem dönem biz, dönem dönem Ayvalıkgücü Belediyespor pozisyon bulduğu ya da iyi olduğu dönemler vardı. Saha içinde çok centilmence geçen bir karşılaşma olması maçın en güzel yanlarından biriydi. Deplasmanda oynadık. Daha iyisi olabilirdi. Ancak bu sahada pek mümkün olmazdı. Daha iyisini oynamak için şartları biraz daha zorlamak gerekiyordu. Oyun kalitesi orta seviyede ama mücadele iyi seviyede bir maçtı. Maç sonuna doğru taraftar arasında çıkan olaylar bizi çok üzdü. Şimdi tamamen rövanşa konsantre olmuş durumdayız. Taraftarımızın büyük desteğiyle rakibimizi yenerek 2'nci Lig yürüyüşünü sürdüreceğiz" dedi.

U12'DE TRABZONSPOR'U YENİP ŞAMPİYON OLDU

Son dönemde Tayfun Yungul başkanlığındaki futbol altyapısında elde ettiği başarılarla camiayı gururlandıran Karşıyaka, U12'de Antalya'da katıldığı organizasyondan şampiyonlukla döndü. Karşıyaka'nın küçük yıldız adayları, Antalya'da düzenlenen Xcup Turnuvası'nda finalde Süper Lig'in dev ekibi Trabzonspor'un U12 takımını 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta sonunda düzenlenen turnuvada kupayı havaya kaldıran Karşıyakalı minik futbolcular final sonrası Antalya'yı Kaf-Sin-Kaf tezahüratıyla inletti.

