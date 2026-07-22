Karşıyaka potasında Markovic gündemde

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi sponsor arayışlarını sürdüren Karşıyaka'da başantrenörlük görevi için Boşnak çalıştırıcı Nenad Markovic isminin gündeme geldiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılı yönetimin geçen sezon son 7 maçta göreve gelip, 5 galibiyetle takımı ligde tutan başantrenör Ahmet Kandemir'le görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilirken, Markovic'le de temasa geçildiği ifade edildi. Geçen sezon Yunan takımı Panionios'ta görev yapan Nenad Markovic, daha önce 2016-17'de Karşıyaka'yı çalıştırmıştı. Markovic'in yeşil-kırmızılı kulübe dönmeye sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı