Karşıyaka potasında Markovic gündemde
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi sponsor arayışlarını sürdüren Karşıyaka, başantrenörlük için Boşnak çalıştırıcı Nenad Markovic ile temasa geçti. Ancak Markovic'in dönmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi sponsor arayışlarını sürdüren Karşıyaka'da başantrenörlük görevi için Boşnak çalıştırıcı Nenad Markovic isminin gündeme geldiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılı yönetimin geçen sezon son 7 maçta göreve gelip, 5 galibiyetle takımı ligde tutan başantrenör Ahmet Kandemir'le görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilirken, Markovic'le de temasa geçildiği ifade edildi. Geçen sezon Yunan takımı Panionios'ta görev yapan Nenad Markovic, daha önce 2016-17'de Karşıyaka'yı çalıştırmıştı. Markovic'in yeşil-kırmızılı kulübe dönmeye sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.