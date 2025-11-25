Haberler

Karşıyaka'da Bahis Cezaları, Teknik Direktör Basatemür Takımına Güveniyor

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, bahis soruşturması nedeniyle 7 as oyuncusunu kaybetti. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kalan kadroya güvendiğini belirtirken, başka transfer yapmayacaklarını vurguladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'da 7 as oyuncu futbolda bahis soruşturması kapsamında liglerdeki yüzlerce futbolcuyla birlikte 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası alırken teknik direktör Burhanettin Basatemür kalan kadrosuna güveniyor. Cezalar Tahkim Kurulu'nda kesinleşirse 45'er gün ceza alan golcü Yasin, kaleci Tunay, sağ bek Harun ve stoper Hıdır'dan ikinci yarının ilk haftasına kadar, orta sahanın önemli isimleri Erhan ve Mücahit'ten şubat ortasına kadar 3 ay yararlanamayacak, 12 ay ceza alan stoper Erol'un da sezonu kapattığı Kaf-Kaf'ta Burhanettin Basatemür tüm oyuncularına güvendiğini söyledi.

Futbol Federasyonu'nun amatör transfere onay vermesiyle defansta Hıdır ve Harun'un cezaları sonrası 19 yaşındaki stoper Ethem Örgev'i renklerine bağlayan yeşil-kırmızılılarda Basatemür, bu hafta cumartesi günü Denizli İdmanyurdu maçıyla yeniden start alacak lig maratonu öncesi sezon başında oluşturdukları takımda Karşıyaka arması altında bulunan tüm oyuncularına güvendiğini belirtti. Basatemür, "Alınan cezalar nedeniyle sezon başında fazla forma şansı bulamayan arkadaşlarımız daha fazla süre alacak. Takımın içinde bulunan tüm oyuncularıma güvenim tam. Takımı oluştururken hepsine kapasitelerini bilerek bizimle oldular. Bana neler yapabileceklerini gösterdiler. Ligde de aynı performansı sahaya yansıtacaklarına emin. Altyapımızdan da aramıza katılan çok yetenekli oyuncularımız var" dedi.

BAŞKA TRANSFER YOK

Alt liglerde forma giyen çok sayıda futbolcunun ceza alması sonrası kulüpler transfer yapmak için amatör kulüplere yönelirken, Ethem'i kadroya katan Karşıyaka'da Burhanettin Basatemür başka takviye yapmayacaklarını da vurguladı. İlk etapta İzmir ve çevre illerden bazı oyuncularla ilgilendiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Alınan cezalar sonrası kulüpler amatör lisanlı oyunculara yöneldi. İzmir ve çevresinde bazı oyuncular ile temasa geçtik. Ancak kulüpleri 4-5 milyon TL bonservis bedeli talep etti. Profesyonel kulüpler zorunluluk yüzünden amatörlerle ilgilenince astronomik fiyatlar konuşuluyor. Kulüplerin yüksek bonservis bedeli istemesiyle genç oyuncuların üst liglere çıkmasının da önü kesildi. Biz takviye çalışmasına nokta koyduk. Devre arasında kadar mevcut kadromuz ile mücadele edeceğiz" diye konuştu. Karşıyaka sezon başında 8 ay ceza alan Ömer Faruk için ise Tahkim Kurulu'nun indirim yapmasını bekliyor. Takıma yeniden katılan golcü lige ara verilen 2 haftada oynanan hazırlık maçlarında forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
