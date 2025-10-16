Karşıyaka'da Altyapı Tesisleri İçin Harekete Geçildi

KARŞIYAKA'da bu sezon 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta namağlup zirve ortağı olan futbol takımının kurulması ve ödemelerinin aksamadan yapılmasının baş mimarı olan eski başkan Azat Yeşil, kulübe altyapı tesisleri inşaatı için Mavişehir'de tahsis edilen ancak 2,5 yıldır adım atılmayan 100 dönümlük arazi için harekete geçtiklerini söyledi. Mavişehir'in en önemli noktalarından birindeki dev arazi için yeni bir proje çizdiren yeşil-kırmızılar kazmayı vurmak için geri sayıma geçti. Hafta başında Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'yla görüşme yapan Azat Yeşil, bakanlığa haftaya projelerini sunacaklarını dile getirdi.

Sezon öncesi karamsar bir tablo olmasına rağmen futbol, basketbol ve voleybolda tüm branşlarda camiadan eski başkan ve yöneticilerin desteğiyle takımlarını kurup yoluna şimdiye kadar sorunsuz devam eden Karşıyaka'da Azat Yeşil, "Kısa vadede kurduğumuz takımlarımız başarılı bir şekilde liglerinde mücadele veriyor. Karşıyaka olarak uzun vadede altyapılarımızı güçlendirip hem basketbol hem futbolda direkt oynayacak gençleri yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de tesisleşemeye ihtiyacımız var. Mavişehir'deki arazi için projelendirme yaptık. Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerimizin yanı sıra voleybol, basketbol, futbol altyapımız için yetiştirici ve kulübe gelir getirici yeni tesise kavuşmamız gerekiyor" dedi.

SAHALAR, KORTLAR, KAMP BİNASI

Gençlik Spor Bakanlığı'yla temas halinde olduklarını, başkan Aygün Cicibaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla da görüştüğünü aktaran Azat Yeşil, "Mavişehir tesisinde 3 futbol sahası, 1 basketbol, 1 voleybol sahası, 4 tenis kortu ve son dönemde oldukça popüler olan 8 adet padel kortu olacak. Altyapı oyuncularının konaklayacağı kamp binası, sosyal alanlar ve uluslararası tenis turnuvalarının düzenleneceği tribünlü büyük tenis kortu yapılacak. Tesiste ticari amaçlı bina olmayacak ancak yıllardır takımlara transfer edilen yerli ve yabancı oyuncular için kira ödeniyor. Oyuncularımızın konaklayacağı daire konseptinde lojman binası yapacağız" diye konuştu.

BÜTÇE CAMİA İÇİNDEN

Kulübe Mayıs 2023'te tahsis edilen araziye yapılacak yeni tesisin inşaat bütçesini camia içinden oluşturacaklarını vurgulayan Azat Yeşil, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yalnız sahalar için destek istedik. Kendisi de destek sözü verdi. Haftaya Gençlik Spor Bakanlığı'na projemizi sunacağız" ifadelerini kullandı.

STATLA İLGİLİ KARAR BEKLENİYOR

Karşıyaka'nın yaklaşık 30 yıldır hayalini kurup bir türlü kavuşamadığı, Yalı'da eski stat ve kulüp binası arazisine planlanan yeni stat için de girişimlerinin sürdüğünü belirten Azat Yeşil, "Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'yla statla ilgili görüştük. Gençlik Spor Bakanlığı'mızın kararlarını bekliyoruz. Karşıyaka İlçe Stadı 11 yıl önce yıkıldı ama yerine yenisi yapılmadı. Türkiye'de yıkılıp da yapılmayan tek stat Karşıyaka'da. Ülkemizde son 15 yıl içerisinde 100 yılda yapılmayan statlar yapıldı. Önümüzdeki dönemde ben bakanlık tarafından Karşıka Stadı'nın yapılacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

YÖNETİME DESTEK ŞART

Tüm Karşıyakalıların kulübe içinde bulunduğu zor dönemlerde destek olması gerektiğinin de altını çizen Azat Yeşil, "Kulüp zor şartlarda mücadele ediyor. Başkan Aygün Cicibaş büyük fedakarlıkla bu işi yürütüyor. Tüm Karşıyaka camiasının desteği gerekiyor. Hep beraber olduğumuz zaman güçlüyüz. Bu dönemde hem kulübün içinde olan eski yöneticiler hem tüm Karşıyakalıların ilgi alanlarına göre branşlara destek olması gerekir. Basketbol takımının maaşları ödendi. FIBA dosyaları ödeniyor. Liglerinde zirvede olan futbol ve voleybol takımlarının ödemeleri, personel maaşı ödemeleri şimdiye kadar aksatmadan yapılıyor. Ancak kulübe desteklerin süreklilik arz etmesi lazım" açıklamasını yaptı.