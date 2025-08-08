Karşıyaka, Chris Chiozza ile Sözleşme İmzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Karşıyaka takımı, ABD'li guard Chris Chiozza ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Chiozza, geçmişte NBA'de Golden State Warriors ile şampiyonluk yaşamış bir oyuncu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Chris Chiozza ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda Brooklyn Nets, Washington Wizards, UCAM Murcia ve Baskonia takımlarında oynamış olan, 2021-2022 sezonunda Golden State Warriors ile NBA Şampiyonluğuna ulaşan ve son olarak geçtiğimiz sezonu Manisa Basket'te tamamlayan Chris Chiozza, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka'mızın forması giyecek. Chris'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz." ifadelerine yer verildi.

