Karşıyaka, Candost Volkan ile Anlaştı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenörlük görevi için Candost Volkan'la anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine TED Ankara Kolejililer Basket'te başlayan, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom'da yardımcı antrenörlük yapan ve son olarak bu sezonu Yalovaspor Basketbol'da başantrenör olarak tamamlayan Candost Volkan, takımımızda başantrenör olarak göreve getirilmiştir. Candost Volkan'ın Karşıyaka'mızda yeni bir başarı hikayesi yazacağına inanıyor, kendisine hoş geldin diyor ve birlikte büyük hedeflere ulaşmayı diliyoruz" denildi.