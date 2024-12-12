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Karşıyaka, Bursaspor'u Yenerek İlk Mağlubiyeti Yaşatmayı Hedefliyor

Karşıyaka, Bursaspor'u Yenerek İlk Mağlubiyeti Yaşatmayı Hedefliyor
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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, deplasmanda zirvedeki Bursaspor ile karşılaşarak galibiyet hasretine son vermek ve rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşatmayı planlıyor. Takımda bazı oyuncuların alacakları için federasyona başvurduğu sıkıntılı bir dönem yaşanıyor.

Karşıyaka, hafta sonu oynanacak Bursaspor maçında rakibini yenerek bu sezonki ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşatmak istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da son haftalarda işler istenildiği gitmiyor. Ligde oynadığı son 4 maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılılar, bu sonuçlar sonrasında üçüncü sıraya kadar geriledi. Cumartesi günü deplasmanda zirvedeki Bursaspor'la karşılaşacak olan İzmir ekibi, rakibini deplasmanda yenerek hem galibiyet hasretine son vermek istiyor hem de ev sahibi ekibe bu sezonki ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşatmayı hedefliyor. İlk yarının son maçı öncesi lider Bursaspor'un 38, üçüncü sıradaki Karşıyaka'nın ise 27 puanı bulunuyor. Karşıyaka, Bursaspor önünde alacağı iyi bir skorla devre arasına mutlu girmenin planlarını yapıyor.

Hakan Barış kadroda olacak

Karşıyaka'da 11. hafta mücadelesinde oynanan Anadolu Üniversitesi maçının 30. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bırakan Hakan Barış, 3 maç ceza alırken teknik heyet tarafından da kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra yapılan toplantıda affedilen Hakan Barış, cezasının bitmesiyle de Bursa kafilesinde yer alacağı öğrenildi. Şans vermesi halinde ise orta saha oyuncusunun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

İzmir ekibinde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın takıma dönmesine onay vermediği Cenk Ahmet ve Onur Akbay ise Bursaspor kadrosunda yer almadı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan Karşıyaka, yarın sabah kara yolu ile Bursa'ya hareket edecek.

Karşıyaka'da ödeme krizi

Karşıyaka'da geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Cenk Ahmet, orta saha oyuncusu Sefa Küpeli ve sezon başı takıma katılan sol bek Gökhan Meral, ödemelerini alamadıkları için federasyonu başvurdu. Yönetimsiz kalan yeşil-kırmızılılarda bu üç futbolcunun peşinat ödemelerinde aksama olduğu, alacaklarını tahsil etmek ve serbest kalmak için kulübe ihtarname yolladıkları ifade edildi. Karşıyaka'nın bu durum karşısında kaynak arayışına girdiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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