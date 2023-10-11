Karşıyaka, Batman Petrolspor'u mağlup ederek liderliği tekrar ele geçirdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5 maçta 4'üncü galibiyetini Batman Petrolspor'u deplasmanda geriden gelip 2-1 yenerek alıp liderliği tekrar devralan Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka, 3 puandan fazlasını kazandıklarını söyledi. Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, "Ben yolun en başında söylediğim sözlerimin arkasındayım. Biz iyi bir takımız. Gün geçtikce daha da iyi olacağız. Batman Petrolspor kağıt üzerinde en ciddi rakiplerimizden biriydi" dedi.

Aka, "Geriye düştüğümüz maçta oyundan kopmadan önemli bir geri dönüşe imza atıp 3 puanı kazandık. Bu maçta 3 puandan daha önemli olan takımdaşlık adına önemli bir ivme yakaladık. Rakibimiz önünde kazandığımız maçta buda çok önemli. Biz iyi bir takımız. Turgutluspor önünde istediklerimizi sahaya tam olarak yansıtamayınca panik yaptık. Ancak Batman deplasmanında böye olmadı. İkinci yarı skoru alıp kazanmasını bildik" diye konuştu.

Halen eksiklerinin olduğunun da altını çizen Ersin Aka, "Bu ortaya konan futbol kesinlikle yeterli değil. Takım olarak birlike antrenman yapalı henüz 3 ay oldu. Bu süreçte ligde 5 maça çıktı. Skor almasını bildik. Ancak eksiklerimiz var ve bunları biliyoruz. Daha iyi olacağız ve onun için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aka, son 2 haftadır takımdaki gribal enfeksiyon vakalarından yakınarak, Cenk Ahmet, Haydar, Barış, Ferdi, Fatih Taşdelen'in hasta hasta mücadele ettiğini vurguladı.

KUPADA RAKİP BİGA

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda yarın Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Bigaspor'u ağırlayacak. Alsancak Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na alının karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzutmalar ve gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak. Kupada ligde 11'de şans bulamayan isimlere forma veren Karşıyaka, ilk turda Bergama Sportif'i elemişti. Bigaspor ise ön elemede Sökespor'u, ilk turda Bilecik 1969'u geçti.