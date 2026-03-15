Karşıyaka, Süper Lig'de küme düşme hattında

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 52 yılı aralıksız toplam 54 senedir yer alarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra en uzun süredir ligde mücadele eden takım olan Karşıyaka bu sezon her geçen hafta küme düşmeye yaklaşıyor. Sezon başından beri düşme hattından çıkamayan İzmir temsilcisi art arda 6'ncı yenilgisini evinde son periyoduna 25 sayı farkla geride girdiği maçta Türk Telekom'a 85-75 yenilerek aldı.

Sezon boyunca 22 maçta 4 galibiyet alabilen Kaf-Kaf, alt sıralardaki rakipleri Aliağa Petkimspor'un 9 maçta 8 mağlubiyet aldığı, Bursaspor'un mali sıkıntılarla dağılma noktasına geldiği dönemde şansını bir türlü kullanamayıp rakipleriyle arasındaki 2 galibiyetlik farkı eritemedi. Karşıyaka, bir zamanlar Süper Lig'deki güçlü rakiplerinin yanı sıra henüz 10 yıl önce EuroLeague'de Barcelona, Panathinaikos gibi Avrupa devlerine kök söktürdüğü evinde bile galibiyete hasret kaldı.

58 YIL ÖNCE DÜŞMÜŞTÜ

Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon iç sahadaki 11 maçın 8'ini kaybetti. Kaf-Kaf deplasmanlarda ise 11 maçta 10 mağlubiyet alarak umut tüketti. Karşıyaka kalan 8 haftada maksimum galibiyeti alarak kurtuluş savaşı vermeye çalışacak. 1966 yılında kurulan ligde ilk ve son olarak 58 yıl önce 1968'de küme düşen Karşıyaka, 1974'te döndüğü Süper Lig'in 52 yıldır en köklü takımlarından olmayı başarmıştı. İzmir ekibi ligde 1987 ve 2015'te 2 şampiyonluk yaşarken, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanıp Avrupa'da 2 final oynamıştı.

TRIFUNOVIC DARBESİ

Türk Telekom forması giyen Sırp oyuncu Uros Trifunovic, altyapısından çıktığı Karşıyaka önünde 17 sayıyla en skoreri olduğu takımına galibiyeti getirdi. Uros Trifunovic, Karşıyaka'nın eski antrenörlerinden olan babası Aleksander Trifunovic 2017-2018 sezonunda takımı çalıştırırken 1 yıl yeşil-kırmızılıların altyapısında forma giydi. O dönem 16 yaşında olan 25 yaşındaki şutör ardından ülkesinde Partizan'da vitrine çıktı.

