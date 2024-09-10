Karşıyaka Basketbol, TÜBAD Turnuvası'nda A. Efes'i mağlup etti

Karşıyaka Basketbol, Antalya'da düzenlenen 17. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası'nın açılış maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden A. Efes'i 83-78 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona etkili bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İç transferde Kenan Sipahi, Mert Celep, Ergi Tırpancı, Errick McCollum ile sözleşme uzatan yeşil-kırmızılılar, dış transferde de James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele, Daron Russell, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel ve Sean McDermott'u kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılılar, kadro planlamasının yanı sıra yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'da düzenlenen 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın ilk karşılaşmasında A. Efes ile karşı karşıya gelen Karşıyaka Basketbol, rakibini 83-78 mağlup etti. İzmir ekibinde etkili bir performans göstererek 16 sayı üreten Daron Russell, maçın oyuncusu ödülünü layık görüldü.

Öte yandan Karşıyaka Basketbol, yarın saat 15.30'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. - İZMİR